Lindsey Vonn passe sur le billard... et se fait allumer

Depuis qu'elle ne chausse plus ses lattes, Lindsey Vonn passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Deux mois après avoir mis un terme à sa carrière sur une médaille de bronze en descente aux Mondiaux d'Are, en Suède, l'Américaine a choisi de partager avec ses followers sa nouvelle intervention subie au genou gauche.

«L'opération a été un succès. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ma mère me nourrit de vieux poissons», explique-t-elle dans sa vidéo, qui est accompagnée de ce message. «Malheureusement, ceci n'est pas un message de poisson d'avril... Mais l'opération s'est bien passée et je suis maintenant à la maison pour débuter ma convalescence. Je vous donnerais d'autres nouvelles quand je serais à nouveau cohérente (rires). Merci à tous pour vos messages. Cela compte beaucoup pour moi».

Unfortunately this isn't an April fools post... but surgery went well and I'm now recovering at home. I'll post more when I'm coherent thank you for all the well wishes. Means a lot to me. ?? night night pic.twitter.com/90ztT07EHC– lindsey vonn (@lindseyvonn) 2 avril 2019

Si beaucoup lui souhaitent un prompt rétablissement, l'ancienne reine du Cirque blanc doit aussi faire face à la critique. Interrogée sur son maquillage et ses faux cils - il faut l'avouer loin d'être indispensables quand on passe par le bloc opératoire -, Lindsey Vonn se justifie. «Je porte du maquillage et des extensions de cils depuis plusieurs semaines maintenant. Croyez-moi, une opération, c'est tout sauf drôle et d'après mon expérience, mettre du maquillage est une chose qui vous fait du bien (...)».

Yup! I wore makeup and I've had eyelash extensions for weeks now. Trust me, surgery is not fun and from my experience wearing makeup is the only way to go. Class? I don't really care. I do me and you do you ?? https://t.co/SJrCgipfet– lindsey vonn (@lindseyvonn) 2 avril 2019

Plus amusant, cette autre internaute qui a estimé que c'était le meilleur moment pour demander à Lindsey de lui prêter de l'argent pour la demander en mariage, vu qu'elle ne s'en souviendrait sans doute pas, à cause de l'opération...

???????????????? ok that's funny! And yes, I'm still out of it ????????‍♀️ https://t.co/9SIp1oeZjW— lindsey vonn (@lindseyvonn) 2 avril 2019

(L'essentiel/JSa)