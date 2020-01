La descente aux enfers d'une ex-​​star de la NBA

Il y a 10 ans, Delonte West distribuait les caviars comme des petits pains à LeBron James sur les parquets de la NBA devant des millions de téléspectateurs. Lundi, c'est un vagabond dans un état second qu'ont découvert attristés tous les fans de basket-ball de la planète.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre l'ancien meneur NBA assis torse-nu sur un trottoir, menotté et hurlant «qu'il n'en a rien à foutre» et d'autres phrases empreintes de non-sens, dans le sud de l'État du Maryland. Le sportif de 36 ans semble avoir été passé à tabac suite à une altercation avec un homme, et le policier qui l'a menotté s'amuse de la situation. Ce dernier a été suspendu.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6