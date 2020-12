Un championnat belgo-​​néerlandais de basket-​​ball

The die is cast ????????????????



The Belgian Pro Basketball League and the Dutch Basketball League have decided that the #BeNeLeague will start next season, 2021-2022.



Jeudi soir les deux ligues professionnelles ont annoncé l'aboutissement d'un an d'efforts pour réunir leurs 22 clubs de l'élite (10 belges et 12 néerlandais). Chacun des clubs était appelé à voter. «Côté belge, neuf des dix clubs ont approuvé la proposition (d'union), un s'est abstenu. Côté néerlandais, tous les 12 sans exception ont approuvé», ont précisé dans un communiqué conjoint la «Pro League» belge et la ligue néerlandaise de basket-ball.

«Nous écrivons l'histoire de ce sport aux Pays-Bas en créant une ligue transfrontalière de grande qualité avec un marché potentiel de 28,5 millions d'habitants», a commenté Arthur Goethals, président de la ligue néerlandaise. «Cela conduira sans aucun doute à la croissance de nos clubs dans les deux pays» et «incitera les talents nationaux à y rester», a-t-il ajouté. La saison commencera avec deux compétitions nationales de part et d'autre de la frontière. Puis deux groupes binationaux, l'un avec les cinq meilleurs de chaque pays et l'autre avec les poursuivants.

Un championnat belgo-néerlandais existe déjà en handball avec douze équipes. En revanche un tel projet envisagé également dans le football n'a pour l'instant pas abouti. Dans le basket, les ligues des deux pays doivent désormais bâtir des instances de supervision communes. Selon le journal Le Soir, le championnat unique démarrerait la saison prochaine «pour trois ans minimum».

