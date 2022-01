Le Luxembourg va monter son équipe nationale de 3x3

Un an après l'arrivée de la discipline aux Jeux olympiques, le Luxembourg va avoir son équipe nationale de basket 3x3. La Fédération luxembourgeoise de basket-ball (FLBB) organisera le 13 février au Hall omnisports Cents, à Luxembourg, une journée de détection pour former son équipe masculine en vue des éliminatoires de l'Euro en juin.

Une douzaine de joueurs, tous évoluant dans des clubs de LBBL et de Nationale 2, mais pas dans l'équipe nationale à cinq, se sont déjà portés volontaires. Pas forcément habitués au jeu à trois, ils seront testés lors de matches et «évalués par des coaches de la FLBB», détaille Nadia Mossong, responsable de la discipline à la fédération. Quelques jours plus tard, une sélection sera annoncée et une session similaire devrait être organisée pour former l'équipe nationale féminine d'ici à l'été. Comme pour les hommes, elles sera ouverte à tous.

En lançant ses équipes nationales, le Luxembourg espère permettre au 3x3 de toucher un public plus large et de continuer à se développer. «On essaye d'organiser plus de tournois, souligne Mossong. Ça se voit que des joueurs en ont envie et, avec les matches de l'équipe nationale, ça peut intéresser plus de gens encore».

(Tom Vergez/L'essentiel)