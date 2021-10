Légende du basket, Pau Gasol annonce sa retraite

«Je suis ici pour vous communiquer que je vais prendre ma retraite du basket professionnel. C'est une décision difficile, après tant d'années, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est une décision réfléchie», a-t-il expliqué lors d'une cérémonie d'adieux organisée au théâtre du Liceu à Barcelone, entouré de sa famille et de ses proches.

«Il faut savoir tourner la page. Je voulais finir en jouant et en profitant, et pas en béquilles et entre plusieurs opérations», a confié Gasol, victime d'une sérieuse fracture d'un pied en 2019 qui avait failli mettre un terme à sa carrière.

L'aîné des frères Gasol a notamment mené l'Espagne vers un sacre mondial, deux médailles d'argent olympiques, trois titres européens, et a effectué un parcours remarquable dans le championnat NBA, qu'il a remporté deux fois (2009, 2010) avec les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.

Leader de la génération espagnole des «Ninos de oro» (enfants en or), qui comprenait Juan Carlos Navarro, son frère Marc ou encore Rudy Fernandez, Pau Gasol a fait de l'Espagne la première nation du basket européen depuis le début du XXIe siècle.

L'un des plus grands basketteurs européens de l'histoire

Le géant catalan (2,16 m) est l'un des plus grands basketteurs européens de l'histoire, aux côtés de légendes comme Dirk Nowitzki, Drazen Petrovic, Toni Kukoc ou son meilleur ennemi français Tony Parker.

Pau Gasol a presque tout gagné: en Espagne sous les couleurs du FC Barcelone, puis en NBA, et même sur le plan international, où il a tutoyé les invincibles américains lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres... sans jamais réussir à glaner l'or.

Sa dernière tentative, cet été à Tokyo, s'est soldée par un échec, l'Espagne ayant été éliminée en quarts par les États-Unis (95-81).

C'est pour décrocher un sacre en Euroligue, le seul titre de club qui manque à son palmarès, que Pau Gasol était revenu au FC Barcelone, dans son club de cœur, en 2021, après avoir écumé sans succès plusieurs équipes NBA, dont San Antonio et Milwaukee.

Mais, avec le retour d'un Gasol sur le déclin, le Barça n'a pas réussi à remporter la compétition-reine du basket européen.

