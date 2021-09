Du spectacle au concours de saut d'obstacles

Après deux week-ends de chauffe lors desquels se sont tenus un CSI* et les championnats nationaux et de la Grande Région, le concours de saut d'obstacles de Roeser lance à partir d'aujourd'hui son très attendu CSI***. Généralement très fréquenté, l'événement ne pourra pas accueillir cette année plus de 2 000 personnes en vertu des réglementations gouvernementales. «C'est sévère. Notre site fait plusieurs hectares. D'habitude on peut accueillir jusqu'à 14 000 personnes le dimanche», souligne Daniel Rinaldis, un des organisateurs.

Face à ce public réduit, le concours a décidé de se passer de son restaurant et d'opter pour des food trucks. L'entrée sera toujours gratuite cette année, mais un CovidCheck sera exigé avec possibilité de se faire tester sur place. Côté compétition aussi, le Covid change un peu la donne. «L'accueil des cavaliers est plus difficile, note Julie Thiry, qui s'occupe de l'organisation. En plus de les tester pour le Covid, on doit aussi prendre la température de leurs chevaux à cause de l'épidémie de rhinopneumonie qui sévit depuis le début d'année».

Mais avec 200 cavaliers et plus de 300 chevaux qui s'aligneront sur le CSI* et le CSI***, le spectacle devrait être au rendez-vous. En grande forme actuellement, le Luxembourgeois Victor Bettendorf devrait pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire, mais aura fort à faire face à l'Allemand David Will qui a disputé les Jeux olympiques de Tokyo ou au Suisse Pius Schwizer. Ils devront d'abord sortir des qualifications du CSI*** aujourd'hui et demain avant de briller sur la finale qui débutera dimanche à partir de 15 h

(Nicolas Grellier/L'essentiel)