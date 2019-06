Pénalité et final de folie au Grand Prix du Canada

#CanadianGP Sebastian Vettel vire le panneau N°1 de la voiture de Lewis Hamilton pour montrer son mécontentement pic.twitter.com/TGLXv4oFan — F1ACTU.COM (@actu_f1) 9 juin 2019

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada dimanche grâce à une pénalité de 5 secondes imposée à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a franchi en premier la ligne d'arrivée mais n'est que 2e devant son équipier monégasque Charles Leclerc.

Le quadruple champion du monde a été pénalisé pour avoir tassé Hamilton contre un muret alors qu'il reprenait le contrôle de sa voiture après une erreur et un passage dans l'herbe. Il a jugé cette décision «injuste». Par la suite, l'Allemand ne s'est pas soumis à la traditionnelle interview d'après-course. Et il a déplacé le panneau marquant l'emplacement de la voiture gagnante, de la monoplace d'Hamilton à celui où la sienne aurait dû se trouver, et remis le panneau «2» devant celle du Britannique.

Hamilton invite Vettel sur le podium

«Bien sûr, ça n'est pas comme ça que je voulais gagner, a réagi le pilote Mercedes. J'ai poussé jusqu'à la fin pour essayer de le dépasser. C'est dommage mais c'est la course. Tu n'es pas censé revenir immédiatement sur la trajectoire» après une sortie hors-piste, a-t-il ajouté. Hamilton a tout de même invité son rival à le rejoindre sur la première marche du podium.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), moins bien placés qu'à l'accoutumée sur la grille (6e et 9e respectivement), sont 4e et 5e devant les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo et de l'Allemand Nico Hülkenberg.

