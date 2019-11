L'Euro n'est pas concerné par le dopage russe

L'Euro 2020 de football n'est pas concerné par les sanctions contre la Russie recommandées à l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour punir le pays d'avoir falsifié des données transmises à l'AMA, a indiqué à l'AFP, un responsable de l'agence.

Le CIO appuie l'AMA



Le Comité international olympique (CIO) «soutiendra les sanctions les plus sévères» prises à l'encontre de «tous les responsables de cette manipulation», a indiqué mardi le CIO, alors que la Russie est menacée d'une mise au ban du sport international pendant 4 ans, dont les prochains Jeux olympiques.



Le CIO «condamne avec la plus grande fermeté les actes des responsables de la manipulation des données du laboratoire de Moscou avant leur transfert à l'AMA en janvier 2019», a ajouté le CIO, au lendemain d'une recommandation d'un comité indépendant de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ouvrant la voie à une suspension de la Russie.



«Cette manipulation flagrante est une atteinte à la crédibilité du sport lui-même et une insulte au mouvement sportif mondial», juge l'instance.

«Ça n'est pas un «major event» et ça n'est pas un championnat du monde», tels qu'ils sont visés par la recommandation de sanctions du comité de révision de la conformité (CRC) de l'AMA, a expliqué à l'AFP ce responsable, qui a requis l'anonymat. L'édition 2020, pour laquelle la Russie est qualifiée, a lieu dans douze villes de douze pays, dont Saint-Pétersbourg, qui doit accueillir quatre rencontres.

Le comité exécutif de l'AMA doit décider le 9 décembre, à Paris, si elle suit les recommandations de son comité, qui a préconisé l'exclusion de la Russie des Jeux olympiques ou de championnats du monde, pendant quatre ans, en laissant la possibilité d'accueillir des sélections de sportifs russes sous drapeau neutre.

Des résultats de contrôles ont disparu

La Russie ne pourrait pas non plus candidater à l'organisation de ces événements et pourrait se voir retirer les compétitions qu'elle s'est déjà vu attribuer pendant cette période de quatre ans.

Selon un communiqué diffusé lundi par l'AMA, le CRC estime que des «centaines» de résultats de contrôle antidopage suspects ont disparu des fichiers que Moscou avait remis à l'AMA au début de l'année, «un cas extrêmement grave».

Quelles que soient les sanctions décidées par le comité exécutif de l'AMA, la Russie aura la possibilité de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

(L'essentiel/afp)