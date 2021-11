Hamilton partira dernier de la course sprint

Il a vu ses chronos annulés par les commissaires de course, qui ont jugé son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) non conforme au règlement car il se déployait plus qu'autorisé au terme de cette séance.

Deuxième des qualifications, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui le devance de 19 points en tête du championnat du monde, hérite de la première place sur la grille.

Dans leur décision, les commissaires «s'accordent avec le compétiteur pour dire qu'il s'agit d'une erreur, plutôt que d'un acte intentionnel, mais ne trouvent pas de circonstances atténuantes».

Lourde déconvenue

Ils estiment aussi que, si Verstappen a bien touché de la main cet aileron au terme des «qualifs» (ce pour quoi le Néerlandais a écopé de 50 000 euros d'amende), «il est improbable que (ses) actions aient provoqué ce défaut».

Ils appliquent donc «la pénalité habituelle pour non-conformité technique, qui est la disqualification de la séance de qualifications».

Dans sa quête d'un huitième titre mondial record, c'est une lourde déconvenue pour Hamilton, déjà sous le coup d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la course principale dimanche à 14h00 (18h00), pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Il lui faudrait, en effet, empêcher son rival de creuser l'écart au-delà de la barre des 25 points qui mettrait Verstappen à l'abri d'un abandon.

(L'essentiel/AFP)