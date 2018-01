Cleveland s'enfonce, Golden State rebondit

Les Cavaliers ont fait illusion pendant la première période: remontés après leurs deux lourdes défaites face à Minnesota (127-99) et Toronto (133-99), ils ont d'abord étouffé les Pacers pour compter jusqu'à 22 points d'avance. Mais ce sursaut a fait long feu: ils sont vite retombés dans leurs travers avec une défense bien statique et une réussite à trois points en berne (20,6%).

Les résultats



Phoenix - Houston 95-112

Atlanta - Brooklyn 105-110

Denver - Memphis 87-78

Milwaukee - Golden State 94-108

Minnesota - New York 118-108

La Nouvelle-Orleans - Portland 119-113

Charlotte - Utah 99-88

Indiana - Cleveland 97-95

Washington - Orlando 125-119

LeBron James s'est pourtant démené et a frôlé le triple double (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 27 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. Mais il a manqué un panier à trois points crucial dans les dernières secondes et, plus inquiétant, s'est retrouvé une fois de plus bien seul. Kevin Love a certes marqué 21 points et Jeff Green 13 de plus, mais Cleveland a donné l'image d'une équipe où «tout le monde ne tire pas dans la même direction», comme l'avait constaté son entraîneur Tyronn Lue.

Golden State confirme sa solidité à l'extérieur

Indiana, porté par Victor Oladipo (19 pts) et Darren Collison (22 pts), s'est imposé pour la troisième fois en autant de confrontations cette saison face à Cleveland et a consolidé sa 8e place de la conférence Est (22 v-20 d). Cleveland reste 3e (26 v-16 d), mais avec huit défaites en onze matchs, les champions NBA 2016 sont distancés par Boston (1er, 34 v-10 d) et même Toronto (2e, 29 v-11 d).

Au contraire, Golden State s'est rassuré et a confirmé son impressionnante efficacité à l'extérieur avec une onzième victoire de suite en déplacement. Deux jours après sa lourde défaite à domicile face aux Clippers (125-106), les Warriors ont submergé Milwaukee grâce à Kevin Durant. En l'absence de Stephen Curry, ménagé pour le deuxième match de suite par mesure de précaution après s'être tordu la cheville droite, Durant a marqué 26 points et a sorti d'affaires son équipe dans le money time.

Un 34e succès pour les Warriors

Avec deux paniers consécutifs, dont un à trois points, il a redonné de l'air aux Warriors (99-90) qui se sont fait chahuter par les Bucks, en particulier lors de la 3e période. Alors qu'ils ont compté jusqu'à 14 points d'avance (63-49), les joueurs de Steve Kerr ont laissé Milwaukee revenir dans la rencontre et même passer en tête (82-80) sous l'impulsion de Giannis Antetokounmpo (23 pts) et d'Eric Bledsoe (21 pts).

Mais Durant et Draymond Green (21 pts) ont remis les Bucks à leur place dans le final pour offrir aux Warriors leur 34e victoire en 43 matchs, meilleur bilan de NBA. Houston (2en à l'Ouest, 30 v-11 d) n'a laissé aucune chance à Phoenix qui s'est incliné 112 à 95 devant son public. Toujours privés de James Harden, les Rockets ont vite pris le large grâce à Chris Paul (25 pts) et Clint Capela (17 pts, 16 rbds).

(L'essentiel/afp)