Quand James Harden humilie son adversaire

«Fear The Beard». Le MVP de la saison dernière terrorise les défenses NBA avec un niveau de jeu assez stratosphérique depuis quelques semaines. En plus d'enchaîner des matches à plus de 40 points et 10 passes, de battre (presque) à lui seul les champions en titre sur leur parquet, James Harden gratifie les spectateurs d'actions d'éclat.

Les résultats de la nuit



Dallas - LA Lakers 97 - 107

Boston - Brooklyn 116 - 95

Portland - New York 111 - 101

Sacramento - Orlando 111 - 95

Houston - Denver 125 - 113

Milwaukee - Utah 114 - 102

La Nouvelle-Orleans - Memphis 114 - 95

Detroit - San Antonio 107 - 119

Jamal Murray en sait désormais quelque chose. En défense sur le MVP, le jeune meneur des Nuggets s'est d'abord fait «crosser» par Harden pour finir au sol.

« J'ai été surpris qu'il tombe à ce point »

S'il a réussi à se relever très vite, le malheureux a enchaîné avec une faute sur le meilleur marqueur. Bilan: trois points et le lancer-franc bonus, et un commentaire savoureux du barbu le plus célèbre de la NBA: «J'ai été surpris qu'il tombe à ce point». Taquin en plus!

Le jeune Canadien ne pourra même pas se consoler avec la victoire puisque ses Nuggets se sont inclinés sur le parquet des Rockets (125-113). Harden (32 points, 14 rebonds) a été bien épaulé par Clint Capela qui, avec 31 points, a réussi son meilleur score avec les Rockets, qui ont porté leur série de victoires à domicile à 10.

(th/L'essentiel)