Un pic à 69°C lors du match Djokovic-​​Monfils

La canicule continue de frapper Melbourne. Alors que les athlètes ont passé la journée de jeudi sur les courts avec 40 degrés au compteur, un journaliste de «RMC» relaie vendredi la double page du Herald Sun accordée au choc bouillant entre Novak Djokovic et Gaël Monfils. On y apprend notamment que le thermomètre a grimpé à des hauteurs avoisinant les 70 °C. Surréaliste.

Voici ce qu'a consacré le Herald Sun au calvaire vécu par @Gael_Monfils victime d'un énorme coup de chaud pic.twitter.com/EbZOsQIwhb– Eric Salliot (@ericsalliot) 19 janvier 2018

Selon le @heraldsunsport la température sur la Laver s'élevait donc hier à 69 degrés... Je répète: 69 degrés. #AusOpenhttps://t.co/0I4duUe7zP– Mathieu Aeschmann (@maeschmann) 19 janvier 2018

Australian Open 2018: It's 69 degrees on court and Gael Monfils is struggling #ausopenhttps://t.co/48PMxK8Acm– The Age (@theage) 18 janvier 2018

Le coup de gueule de Cornet

«On n'est pas des robots», a de son côté lancé Alizé Cornet, passée «près du malaise» vendredi dans la canicule de Melbourne lors de sa défaite face à la Belge Élise Mertens, victorieuse de la Française 7-5 6-4, au troisième tour de l'Open d'Australie.

Alors que la température atteignait 40 degrés, Alizé Cornet a été obligée de s'allonger sur le court au début du deuxième set, puis de demander un temps mort médical. «C'est le coup de chaud typique. J'ai commencé à me sentir très mal, à avoir la tête qui tourne et des frissons partout dans le corps. Au retour de service, quand je baissais la tête, j'avais l'impression d'être dans un four», a raconté la Niçoise, qui réclame un changement du règlement.

«Personne n'a envie de vivre ce qu'on a vécu sur les courts ces deux derniers jours. On a envie que la règle change. Je comprends qu'ils (les organisateurs) aient envie de lancer les matches quoi qu'il arrive. C'est du business. Faut que ça roule et faut que ça tourne. Mais à un moment donné on n'est pas des robots, on n'est pas des pions qu'on met sur le court. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame pour changer la règle, un drame qui peut survenir à n'importe quel moment dans ces conditions.», a-t-elle estimé.

Vendredi est annoncée comme la journée la plus chaude de la semaine en Australie avec 42 degrés - soit deux au-dessus de la limite autorisée - et les organisateurs du premier Grand Chelem de la saison ont donc le droit - et le devoir? - d'interdire le jeu sur les courts. Jusqu'ici les parties se sont déroulées normalement...

(L'essentiel/nxp)