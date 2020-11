Mise en sommeil, la Total League réduit déjà la voilure

Autorisés par le gouvernement à continuer à jouer, les clubs de Total League ont pris dès jeudi soir la décision de s'arrêter au moins jusqu'au 1er janvier. D'ici là, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération luxembourgeoise de basket-ball (FLBB) devrait être réunie pour décider du visage de la fin de la saison.

La possibilité d'une reprise dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et ce n'est que lorsqu'ils auront fixé une date que les clubs décideront de la forme que prendra leur championnat. Toutes les possibilités restent donc sur la table, même celle d'une saison blanche qui ne sacrerait pas de champion.

«Tout le monde est dans l'inconnu»

En attendant, plusieurs clubs ont déjà pris la décision de se séparer de leurs joueurs professionnels, sans forcément prévoir d'en réengager plus tard. «Tout le monde est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il y avait un intérêt des deux côtés», reconnaît Patrick Gregorius, président du Telstar Hesperange qui a laissé repartir chez eux le Néo-Zélandais Tom Vodanovich et l'Américain Christian Williams.

Idem au Racing, qui n'avait qu'un seul pro, l'Américain Jordan Giles. «L'absence de chômage partiel nous a poussés à le libérer, concède Georges Berna, président du club de la capitale. Ce n'est pas sain de garder un joueur qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas mettre en péril le club pour un joueur.»

(Tom Vergez/L'essentiel)