Les fans des Yankees retrouvent enfin leur stade

«Ça a été une année très difficile car les Yankees représentent tout pour nous. Je suis tellement content d'être de retour», s'enthousiasme David Wickland, 10 ans, qui est venu assister au match avec son père William. Le Yankee Stadium, situé dans le Bronx, est resté vide pour toute la saison de 2020, raccourcie par la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 49 000 victimes dans la plus grande ville du pays.

Les théâtres aussi



Les New-Yorkais retrouvent vendredi le plaisir des spectacles vivants avec la réouverture des théâtres rendue possible par une campagne massive de vaccinations.



Théâtres et salles de concert de la capitale culturelle américaine, fermés depuis le 12 mars 2020 rouvrent leurs portes, avec une capacité limitée à 100 personnes.

L'enceinte de 54 000 places, qui sert toujours de site de vaccination, est maintenant autorisée à opérer à 20% de sa capacité maximale dans un contexte d'assouplissement des restrictions à New York. Près de 11 000 fans étaient ainsi attendus pour le premier match de la saison face aux Blue Jays de Toronto.

The New York @Yankees opened the 2021 regular season today at Yankee Stadium. Opening Day virtual pregame ceremonies included a color guard featuring The West Point Cadet Color Guard and the national anthem performed by @WestPointBand Vocalist, Staff Sgt. Katherine Walsh. pic.twitter.com/gAxZEX5ddH