Spindrift bat le record à l'équateur

Lundi à 8h45, heure luxembourgeoise, le maxi-trimaran Spindrift 2 a franchi l'équateur dans sa tentative de remporter le Trophée Jules Verne, tour du monde en équipage par les trois caps (Bonne Espérance, Leeuwin et Horn).

En coupant la ligne virtuelle séparant les hémisphères nord et sud après 4 jours, 19 heures et 57 minutes, le skipper français Yann Guichard et ses onze équipiers ont battu leur propre record, établi en 2015, de la traversée de l'Atlantique Nord. Spindrift 2 compte ainsi plus de 23 heures (180 milles) d'avance sur l'IDEC Sport de Francis Joyon, toujours détenteur du Trophée Jules Verne en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Le nouveau record intermédiaire reste à être validé officiellement.

(L'essentiel/duf)