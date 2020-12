Il nargue l’équipe adverse et en paie le prix fort

Ne jamais marcher, piétiner, danser sur un logo, ou manquer de respect sous quelque autre forme aux couleurs des équipes adverses. Juju Smith-Schuster, un Wide Receiver de l’équipe de NFL des Pittsburgh Steelers, a décidé que cette règle tacite et ce code de bonne conduite n’étaient pas valables pour lui.

Depuis peu, le joueur des Steelers a pris l’habitude de se filmer, lors de la préparation d’avant-match, en train de danser sur le logo géant de l’équipe adverse, avant de diffuser le tout sur le réseau social à la mode, TikTok. Une manière d’amuser la galerie et ses fans, mais aussi de s’attirer l’ire de ses adversaires.

How JuJu Smith-Schuster's night started. How it's going… #MNF #PITvsCIN pic.twitter.com/O60UUM2Pt9

Lors du match contre les Cincinnati Bengals, Juju Smith-Schuster faisait un peu moins le malin quelques minutes après le coup d’envoi, lorsqu’il a été percuté par un «bus» nommé Vonn Bell à sa première touche de balle.

How it started vs. How it's going pic.twitter.com/5LdErjBIqG