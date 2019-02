L'étrange punition d'Anthony Davis

«Vous allez assister à une réduction des minutes (de jeu) d'Anthony», a annoncé le manager général par intérim des Pelicans Danny Ferry, à la veille du déplacement à Indiana qui sera le premier match NBA de La Nouvelle-Orléans après la coupure du All Star Game pour lequel Davis était retenu. Le joueur-vedette de La Nouvelle-Orléans a répété le 16 février qu'il voulait quitter l'équipe de ses débuts en NBA en 2012, tout en assurant qu'il n'avait pas de destination privilégiée: «Je veux juste gagner», a-t-il insisté.

Depuis le début de la saison en octobre, Davis a joué en moyenne 36 minutes par match, mais ce temps pourrait désormais être ramené à 20-25 minutes. Davis n'a pas joué lors de la dernière confrontation entre les Pelicans et les Pacers le 4 février, remportée par ces derniers 109-107.

Une amende de 50 000 dollars

Il s'est blessé à une épaule durant le dernier match des Pelicans avant la coupure du All Star Game et n'a pu jouer que 5 minutes lors de ce match des étoiles. Il devrait jouer vendredi face aux Pacers. Âgé de 25 ans, il est sous contrat avec La Nouvelle-Orléans jusqu'en 2021. Mais il a annoncé début février par la voix de son agent qu'il voulait quitter «NOLA», ce qui lui a valu une amende de 50 000 dollars.

Ferry a remplacé Dell Demps, limogé à la mi-saison, et entend donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs. «Ce que j'attends, et ce qu'attendent nos fans, c'est que cette équipe joue à un haut niveau pour le reste de la saison», a commenté le propriétaire de la franchise Gayle Benson.

«Nous aurons encore beaucoup d'autres décisions critiques à prendre à la fin de la saison, mais pour le moment ce qui me préoccupe c'est de m'assurer que nous (...) sommes sur la bonne voie pour réussir» cette fin de saison, a-t-il ajouté. La Nouvelle-Orléans est 13e de la conférence Ouest avec 26 victoires et 33 défaites, loin de la 8e et dernière place qualificative pour les play-offs occupée par les Los Angeles Clippers.

