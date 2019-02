La météo est devenue folle aux Mondiaux de ski

Le glacial hiver scandinave a accueilli le début des Mondiaux de ski il y a 10 jours, avec des températures qui descendaient jusqu'à moins vingt degrés et des paysages féeriques recouverts de neige et de glace. Depuis mercredi par contre, c'est le printemps, le thermomètre s'affole jusqu'à atteindre cinq degrés, la neige fond à toute vitesse et les voitures ont arrêté de rouler sur le grand lac gelé Aresjön.

Pour les skieurs, cela change complètement les conditions de la piste que l'organisation doit désormais saler. «La structure de la neige perd sa cohésion quand il fait chaud, comme un glaçon qui fond, le sel permet de faire redescendre la température de la neige, qui retrouve sa cohésion, explique le géantiste français Thomas Fanara. Mais la neige salée s'effrite vite, roule un peu sous le ski, comme si on skiait sur des petites billes de glace, ce qui change nos repères techniques. C'est comme conduire avec des graviers sur la route».

Et du vent!

Le vent vient également s'en mêler: il souffle fort au sommet du massif du Areskutan depuis le début des Mondiaux, avec pour conséquence un raccourcissement de la quasi-totalité des épreuves. Depuis jeudi et le géant dames, il est descendu dans la station suédoise et souffle en rafales sur tout le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée, perturbant les skieuses.

«C'est comme si je n'arrivais pas à me faire suffisamment "petite" pour éviter le vent, a commenté l'Américaine Mikaela Shiffrin, 3e de la course. Avant de partir, je sentais le vent qui me repoussait en arrière alors que j'étais dans le portillon de départ». Aucune course n'a été annulée pour l'instant.

(L'essentiel/afp)