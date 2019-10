Ostapenko a détrôné Görges au Luxembourg

Attention, Jelena Ostapenko est de retour. Finaliste déçue à Linz la semaine passée face à Cori Gauff, la Lettone n'a pas raté la dernière marche, dimanche à Kockelscheuer. La 63e mondiale, âgée de 22 ans, est parvenue à terrasser l'Allemande Julia Görges (6-4, 6-1), pour soulever son premier trophée depuis septembre 2017 et son titre à Séoul.

Lauréate de Roland-Garros en 2017, Ostapenko, pour son second tournoi avec la Française Marion Bartoli comme coach, a su déstabiliser son adversaire allemande, qui est tombée sur un mur et n'a pu se reposer sur son service lorsqu'elle était en difficulté. La Lettone, elle-même très régulière sur ses mises en jeu, a brillé en retour et pris l'ascendant dans le jeu quand l'échange s'installait. Excellente en défense du fond du court, variant bien le jeu, Jelena Ostapenko a poussé Julia Görges, visiblement pas dans un grand jour, à d'innombrables fautes directes.

Après avoir bousculé l'Allemande dès le premier jeu sur son service, la Lettone a réussi quatre breaks de la partie, pour mener 5-4 dans la première manche, puis 2-1, 4-1 et l'emporter 6-1 dans la seconde, sur sa seconde balle de match. Le triomphe s'est fait sur une double faute de l'Allemande, déboussolée. Comme un symbole. Le public de Kockelscheuer, venu en nombre (plus de 2 000 spectateurs), aurait certainement voulu que le plaisir dure un peu. Jelena Ostapenko en a décidé autrement et a balayé la 26e mondiale en une heure pile.

(L'essentiel)