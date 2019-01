À 73 ans, il remporte la course autour du monde

La navigateur Jean-Luc van den Heede a remporté l'édition revival de la Golden Globe Race. Cette course mythique n'avait été courue qu'une seule fois en 1968, organisée par le Sunday Times. À l'époque, sur les neufs participants tous plus hauts en couleur les uns que les autres, seul un Anglais avait fini la course: Sir Robin Knox-Johnston.

La course folle de 1968 a fait l'objet d'un film Le jour de mon retour avec Colin Firth, qui raconte l'histoire tragique d'un des participants, Daniel Crowhurst, qui tout en restant dans l'océan Atlantique, donna de fausses coordonnées de ses positions.

Partie des Sables d'Olonnes, le 1er juillet 2018, la course a mené les compétiteurs vers l'est par le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, le Cap Leeuwin en Australie et le Cap Horn au Chili. Afin de mieux recréer les conditions de la course de 1968, les moyens de navigation modernes étaient interdits ce qui rend la performance de van den Heede d'autant plus impressionnante. Seulement six des dix-neuf challengers sont encore en lice, les autres ayant dû abandonner.

À bord de son petit monocoque de moins de 11 mètres, le septuagénaire a passé 211 jours 23 heures et 12 minutes en mer. Il avait failli abandonner à la suite d'un chavirage survenu début novembre, au large des côtés chiliennes. L'ancien professeur de mathématiques a bien fait de ne pas baisser les bras, puisqu'il a détrôné son unique prédécesseur, qui avait accompli ce tour du monde sans escale et sans assistance, en 313 jours.