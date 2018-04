Pacquiao veut redevenir champion du monde

Le champion du monde WBA des poids-welter Lucas Matthysse remettra sa ceinture en jeu le 14 juillet prochain face à la légende philippine de la boxe, Manny Pacquiao, a annoncé mardi le promoteur Oscar De La Hoya. «C'est officiellement signé: je suis fier d'annoncer que le champion du monde des poids-welter @MatthysseLucas remettra son titre en jeu face à @mannypacquiao dans la nuit du 14 juillet (heure US) à Kuala Lumpur, Malaisie», a annoncé le promoteur sur son compte Twitter. Pacquiao, 39 ans, seul boxeur de l'histoire à avoir détenu un titre majeur dans huit catégories de poids différentes, avait indiqué début mars que le combat aurait lieu en Malaisie en mai ou en juin.

Élu au Sénat philippin au printemps 2016, Pacquiao, véritable héros national, avait officiellement pris sa retraite en 2016, avant de renfiler les gants quelques mois plus tard. En novembre 2016, il s'était emparé de la ceinture WBO des welters, qu'il a depuis perdue en juillet dernier face à l'Australien Jeff Horn. Il n'est pas remonté sur le ring depuis.

«Ca va être un combat difficile. Matthysse est aussi un spécialiste du KO. Mais je suis impatient de combattre et de redevenir champion du monde à nouveau», avait déclaré le boxeur philippin le mois dernier. «Je fais figure d'outsider dans ce combat, mais j'en ai l'habitude. Cela m'apportera une motivation supplémentaire pour m'entrainer et donner toutes mes forces dans le combat pour remporter la ceinture», a-t-il ajouté. Matthysse (39 victoires, dont 36 par KO, contre quatre défaites) s'était emparé du titre de champion du monde des welters en janvier, après avoir battu le Thailandais Teerachai Sithmorseng.

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time).