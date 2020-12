Une star de NHL offre une voiture à une infirmière

Ailier droit vedette des Boston Bruins en NHL, David Pastrnak (24 ans) a effectué un magnifique geste de solidarité peu avant Noël. Le Tchèque a en effet offert le véhicule, une Honda CR-V Hybrid, qu’il avait remporté au Match des Étoiles à une infirmière monoparentale du Centre hospitalier Tufts de Boston.

Pastrnak s’est adressé avec ces mots à Kaitlin Hagstrom: «On m’a parlé de l’incroyable travail que tu abats au Centre hospitalier. Je sais que tu es une mère célibataire. J’ai été élevé par une mère célibataire et je sais à quel point c’est une lourde tâche et que c’est difficile. J’ai tellement d’admiration pour toi».

Pasta serving up some holiday joy. @pastrnak96 has donated the 2021 Honda CRV Hybrid he won for being named MVP of the 2020 NHL All-Star Game to @TuftsMedicalCtr nurse Kaitlin Hagstrom, who has been caring for patients on the frontlines of the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/yoFFOqAvjl