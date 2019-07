Vettel reconnaît son erreur après l'accrochage

En lice pour la troisième place, Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) se sont accrochés dimanche, à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, ruinant leur course. L'Allemand, qui a perdu beaucoup de temps après un arrêt forcé par les stands, a terminé avant-dernier de la course (16e). Le Néerlandais à la voiture signée «007» s'en est un peu mieux sorti, puisqu'il a terminé 5e, après un détour par le bac à gravier.

Sebastian Vettel a reconnu son erreur, lui qui a percuté son rival par l'arrière, juste après que le jeune pilote l'avait dépassé. «Je pensais avoir de la place à l'intérieur, mais ça n'a pas été le cas. Pendant une seconde, il a semblé qu'il se déplaçait vers le milieu de la piste mais il est finalement resté à gauche. J'étais trop près, je n'ai pas pu l'éviter, c'est mon erreur», a-t-il déclaré après la course.

De son côté, Max Verstappen, qui a vu Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (Red Bull) lui passer devant suite à l'incident, se déclarait «pas en colère, juste déçu». «C'est dommage de perdre un podium car la voiture était bonne et nous étions très rapides». Il a même indiqué que Vettel n'avait «pas fait exprès», avant de relever que les pilotes avaient «fait le spectacle aujourd'hui et prouvé que ce sport est loin d'être ennuyeux». Après l'accrochage, il a surtout cherché à limiter les dégâts. «Je ne sais pas comment j'ai pu amener la voiture à l'arrivée, la direction assistée avait des ratés et le plancher était abîmé».

(L'essentiel/afp)