Record battu! Elle surfe une vague de 22,4 mètres

L’attente se termine enfin pour les amateurs de surf. Depuis le 11 février, la World Surf League tentait désespérément de départager deux performances époustouflantes. La Brésilienne Maya Gabeira et la Française Justine Dupont s’étaient toutes deux attaquées aux vagues légendaires de Nazaré, au Portugal. Pour départager les deux athlètes, la ligue a dû faire appel à des experts scientifiques capables de définir laquelle des deux vagues était la plus grande.

Jeudi, c’est Maya Gabeira qui a appris qu’elle conservait, et qu’elle avait même amélioré, son record du monde. La vague qu’il a fallu dompter pour décrocher cette récompense s’élevait à 22,4 mètres. Elle a ainsi battu son propre record, qui culminait à 20,7 mètres. Mais cette réussite, elle la dédie à sa rivale: «Je suis une grande fan de Justine et de ce qu’elle a fait à Nazaré. Je pense que c’est l’une des raisons qui m’ont incitée à continuer à me donner à fond. J’étais à deux doigts de prendre ma retraite il y a quelques années mais j’ai vu son évolution et je me suis dit que je devais continuer quelques années.»

La différence avec sa concurrente française est infime: le tube ridé par Justine Dupont ne faisait que 60 à 90 centimètres de moins que celui dompté par Maya Gabeira. Jusqu’à maintenant, c’est la Canaulaise qui était pressentie comme favorite au record mondial, plusieurs experts du monde du surf ayant qualifié cette vague de spéciale. Malgré cette déconvenue, la Française peut se consoler avec les deux titres (Ride of the Year et Performance of the Year) qu’elle a conquis cette année.

(L'essentiel/Sport-Center)