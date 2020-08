Andy Murray a effectué un retour gagnant

Pour son grand retour à la compétition depuis neuf mois, le Britannique Andy Murray s'est qualifié samedi pour le 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows à New York en raison de la pandémie de Covid-19. Murray, qui jouait son premier match officiel en simple depuis novembre 2019, a dû batailler face à l'Américain Frances Tiafoe, emportant le premier set au tie-break, avant de perdre le second, puis de s'imposer plus aisément dans la dernière manche (7-6, 3-6, 6-1).

Vainqueur du tournoi de Cincinnati en 2008 et en 2011, Andy Murray fait son retour après deux opérations à la hanche en janvier 2018, puis en janvier 2019, avant qu'une ecchymose sur l'os pelvien l'empêche de prendre part au début de la saison 2020, suspendue en mars. Délocalisé à New York, le tournoi de Cincinnati se joue à huis clos, ce qui n'a pas empêché le facétieux Écossais de faire mine de saluer le public après sa victoire.

«Je pense avoir bien bougé aujourd'hui. C'est probablement ce qui m'a le plus satisfait et ce qui me préoccupait le plus avant le match, a déclaré Murray. J'ai trouvé que je bougeais plutôt bien. Mon tennis aurait pu être meilleur. J'ai bien fait certaines choses à la fin, mais je pourrais certainement m'améliorer sur le plan du jeu». Murray, 129e mondial, retrouvera au prochain tour l'Allemand Alexander Zverev (7e), dispensé de premier tour dans ce tableau.

(L'essentiel/afp)