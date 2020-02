Le GP de Chine de F1 reporté à cause du coronavirus

Le Grand Prix de Chine de Formule 1, prévu initialement le 19 avril, a été reporté à une date non précisée, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile mercredi.

Le GP de Chine devait être la quatrième épreuve du championnat du monde de F1 qui commencera le 15 mars par le GP d'Australie à Melbourne. Il devait être précédé du GP du Vietnam, organisé pour la première fois dans ce pays, le 5 avril.

++ Plus d'informations à venir ++

