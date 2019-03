Quatre prolongations et 329 points inscrits!

Quatre prolongations et 329 points marqués: le duel sans enjeu entre Atlanta et Chicago s'est soldé par le match le plus spectaculaire de la saison, remporté 168 à 161 par les Bulls. Coincés en bas du classement de la conférence Est, ses deux équipes en reconstruction ont perdu depuis longtemps tout espoir de faire les play-offs, mais elles ont donné le pouvoir aux jeunes talents de leur effectif.

À Chicago, il s'agit de Zach LaVine, grand bonhomme de la rencontre avec 47 points et de Lauri Markkanen, qui a fini la partie avec 31 points et 17 rebonds. Atlanta s'appuie lui sur son «rookie» Trae Young, auteur de 49 points. Avec 329 points marqués, ce match est le troisième plus prolifique de l'histoire, après les 370 points inscrits par Detroit et Denver en 1983 et les 337 lors d'un Milwaukee-San Antonio en 1982.

Dans les autres parties de la nuit, les Los Angeles Clippers ont fait un pas de plus vers les phases finales en s'imposant sur le parquet des Kings (116-109) avec sept joueurs à plus de 10 points. Surtout que dans le même temps, leurs voisins des Lakers ont pris l'eau dans le «money-time» face au leader de la Ligue, les Milwaukee Bucks (131-120), qui viennent de mettre la main sur Pau Gasol (San Antonio Spurs), selon ESPN.

(L'essentiel/afp)