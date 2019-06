Romain Grosjean fait fuir des voleurs à Genève

Le pilote de Formule 1, Romain Grosjean, et son épouse Marion Jollès, ont eu de belles frayeurs dans leur domicile en région genevoise, dans la nuit de lundi à mardi. Le couple a été réveillé par le bruit de violents coups porté à une porte-fenêtre de leur propriété. Si la présentatrice de l'EuroMillions a rassuré ses enfants en leur expliquant qu'il s'agissait du vent, ce sont en réalité plusieurs cambrioleurs qui ont tenté de forcer le passage. La Française de 37 ans a ensuite eu besoin de partager cette mésaventure, après que son pilote de mari est parvenu à faire fuir les intrus.

«Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c'est déjà beaucoup. Romain Grosjean est les deux. Merci mon amour de t'être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l'un d'eux». Après une angoissante nuit blanche, la journaliste et présentatrice a donné davantage de détails au Parisien. «À minuit et demi, Romain est sorti de notre chambre au premier étage. Il est tombé sur deux types costauds avec des capuches sur la tête. Son réflexe a été de leur hurler dessus. Ça les a surpris et ils se sont enfuis. Romain a voulu protéger nos enfants qui dormaient juste à côté. Heureusement que les cambrioleurs n'étaient pas armés. C'est flippant. On a eu de la chance», estime la mère de famille, toujours sous le choc.

Selon la mère de famille, les caméras de vidéosurveillance auraient filmé toute la scène. «On y voit les deux mecs tenter d'ouvrir une première porte-fenêtre à coups de pied de biche, à coups de pied et à coups d'épaule, avant de s'en prendre à une autre entrée. Vu leur façon d'opérer, ce sont vraiment des amateurs». Marion Jollès explique que «deux personnes louches» étaient venues sonner à la porte vers 22h30 la veille, alors que Romain Grosjean rentrait du Grand Prix du Canada. «C'est un miracle qu'ils ne soient pas entrés chez nous ce soir-là. C'est vraiment une sale expérience. À la rentrée, on voulait prendre un chat pour les enfants. On va plutôt prendre un berger allemand!». Les enfants ont pour leur part poursuivi leur nuit sans remarquer le remue-ménage.

Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c'est déjà beaucoup.@RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t'être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l'un d'eux. pic.twitter.com/mBoT8bi6oK– Marion J Grosjean (@marionjolles) June 11, 2019

Non, par miracle, ils ne sont pas réveillés, malgré le bruit et les hurlements. Que leur insouciance reste intacte!– Marion J Grosjean (@marionjolles) June 11, 2019

(L'essentiel)