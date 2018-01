Golden State en classe business face à Chicago

Les Warriors sont beaucoup plus à l'aise en déplacement que dans leur salle: ils ne se sont plus inclinés à l'extérieur depuis le 22 novembre (défaite à Oklahoma City 108-91) et n'ont concédé que trois revers en 24 matches, alors qu'ils affichent à domicile un bilan mitigé (16 victoires, 6 défaites) au regard de leurs saisons précédentes. Les champions NBA en titre viennent de s'imposer coup sur coup à Milwaukee (108-94), Toronto (127-125), Cleveland (118-108), trois des meilleures équipes de la conférence Est, et à Chicago, capable du meilleur comme du pire.

Les Bulls, portés par Nikola Mirotic (24 pts), ont fait jeu égal avec les Warriors jusqu'à la pause: ils ont même compté jusqu'à onze points d'avance, mais ils ont plongé après le retour des vestiaires. Ils sont resté muets et bloqués à 72 points pendant sept longues minutes dans le 3e quart-temps, pendant que Golden State s'envolait. Klay Thompson a marqué 38 points, dont sept paniers à trois points, Stephen Curry a apporté 30 points, tandis que Kevin Durant n'a pas eu à forcer son talent (19 pts).

Charlotte fête Clifford

San Antonio, privé jusqu'à nouvel ordre de Kawhi Leonard, s'est imposé à Brooklyn 100 à 95 grâce à LaMarcus Aldridge (34 pts) et a consolidé sa 3e place à l'Ouest. Oklahoma City a infligé une deuxième défaite consécutive aux Los Angeles Lakers (114-90) grâce aux 27 points de Carmelo Anthony et 19 points de Russell Westbrook. Après deux matches de suite à 48 et 45 points, Anthony Davis a été limité à huit points et La Nouvelle-Orléans s'est inclinée à Atlanta (94-93).

Deux jours après leur victoire contre Houston marqués par des incidents après le match, les Clippers ont souffert pour venir à bout de Denver 109 à 104. Blake Griffin a inscrit 20 points et capté 12 rebonds pour offrir une sixième victoire de suite à son équipe, revenue à la 8e place. À l'Est, Charlotte a fêté le retour sur le banc de son entraîneur Steve Clifford, arrêté pour raisons de santé pendant cinq semaines, en humiliant Washington 133 à 109.

