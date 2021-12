Verstappen dompte Hamilton au bout du suspense

Le combat final a été remporté par Max Verstappen, au bout d'un scénario incroyable. Le Néerlandais de Red Bull a remporté dimanche le GP de Formule 1 d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, devant son rival Lewis Hamilton (Mercedes). Les deux hommes terminent donc le championnat du monde dans cet ordre.

Alors que l'on semblait se diriger vers un huitième titre de Lewis Hamilton, la situation s'est inversée de manière improbable à la fin. L'accident de Nicholas Latifi (Williams) à cinq tours de l'arrivée a provoqué l'entrée de la voiture de sécurité, qui a resserré les positions. Elle a libéré la meute à un peu plus d'un tour de l'arrivée, laissant aux spectateurs un suspense maximal. Max Verstappen, avec ses pneus plus frais, s'est calé derrière son rival et l'a dépassé en toute fin de course, après une passe d'armes, une énième cette saison.

Parti en pole position, Max Verstappen s'était fait déborder d'entrée. Il a bien tenté de récupérer sa position juste après, au prix d'une manœuvre périlleuse. En vain puisque Hamilton, poussé hors piste, est ressorti en tête en coupant le virage. Les commissaires ont estimé que tout était licite et n'ont pas pénalisé le Britannique. La course a ensuite été dominée par le Britannique, la victoire semblant irrémédiable pour le pilote Mercedes. Mais tout s'est retourné dans le final. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) complète le podium du GP. Le titre des constructeurs revient quant à lui à Mercedes (Lewis Hamilton et Valtteri Bottas).