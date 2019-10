«Des gens sont payés pour refaire le logo de Tinder?»

????????????

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

À peine dévoilé et déjà moqué. Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024 ont présenté, lundi, le logo définitif de l’événement, qui ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Dans un rond doré, symbolisant une médaille d'or, se dessine en creux la flamme olympique, toute en courbes et pointes. Et des lèvres à la base de la flamme laissent apparaître un visage stylisé, représentant Marianne, l'allégorie de la République française.

Mais certains internautes estiment que le logo ressemble au symbole de l'application de rencontres Tinder, qui se caractérise par une flamme orange. «Il y a vraiment des gens qui ont été payés pour avoir fait le logo de Tinder?», tweete ainsi l'un d'entre eux.

Il y a vraiment des gens qui ont été payés pour avoir fait le logo de Tinder ? ???? #Paris2024 pic.twitter.com/XfnMc90uR6 — Tʜᴏʀғᴀʟʟ (@ThorfalI) October 21, 2019

D'autres internautes comparent le logo à celui d'un salon de coiffure. «On dirait le logo d'un salon de coiffure du coin avec un vieux jeu de mots dans le nom genre «Impéra'Tif» ou «Crini'Hair», s'amuse t-on. Un deuxième d'ajouter: «Pourquoi le logo des JO, on dirait celui d'un salon de coiffure qui s'appellerait "Faudra Tiff'Hair"?».

Oh non je suis mort, on dirait le logo d'un salon de coiffure du coin avec un vieux jeu de mot dans le nom genre "Impéra'Tif" ou "Crini'Hair" https://t.co/fcsb2uqHTB — Théo (@ThoPlasse) October 21, 2019

Enfin, certains voient dans la flamme représentée un écho au symbole du parti d’extrême-droite Rassemblement national, anciennement FN. «J'adorais le logo avec la tour Eiffel. Celui ci est plus audacieux et englobant. La flamme me dérange un peu faisant un rappel à la flamme du RN», écrit un internaute. «Le RN valide ce logo», déplore un autre.

J’adorais le logo avec la Tour Eiffel. Celui ci est plus audacieux et englobant. La flamme me dérange un peu faisant un rappel à la flamme du RN. https://t.co/auzIbFrFmX — Emmanuel (@manureze) October 21, 2019

