La blessure terrifiante d'un joueur du Thunder

Les images font froid dans le dos, et les amateurs de NBA ont bien cru voir Hamidou Diallo se briser la jambe sur une mauvaise réception, lors d'une action défensive, dans la rencontre face à Golden State, mercredi soir. La jambe du jeune basketteur semble se casser, et on le voit ensuite se tordre de douleur sous les yeux compatissants de ses partenaires.

Évacué sur civière, le rookie s'attendait à passer le reste de la saison en convalescence. Et pourtant, la terrible blessure redoutée s'avère finalement moins grave que prévue. Des nouvelles rassurantes rapportées par son coéquipier Paul George, lui-même victime d'une fracture de la jambe en 2014. «On peut dire que c'est une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit d'une entorse à la cheville».

Un diagnostic qui reste à confirmer, mais les personnes présentes ont vu le jeune Américain quitter la salle en béquilles, et avec le sourire...

(th/L'essentiel)