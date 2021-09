Tom Brady veut jouer jusqu’à 50 ans

Il a remporté sept Super Bowls et joue en NFL depuis plus de vingt ans. Pourtant, Tom Brady n’a pas encore envie de parler de retraite sportive. Drafté en 2000 par les New England Patriots, avec lesquels il a remporté six titres de champion de NFL, Brady a déménagé en Floride la saison dernière. Avec les Tampa Bay Buccaneers, il a ajouté une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès en remportant une nouvelle fois le Super Bowl.

La Floride, endroit idéal

Pas vraiment blasé, Brady (44 ans) se voit bien jouer jusqu’à 50 ans. «Je ne trouve pas que c’est difficile. En plus, la Floride est un peu un endroit de retraité, alors je pense que je peux continuer à jouer et glisser gentiment vers la retraite. Jouer jusqu’à 50 ans? Oui, je pense que je peux. La réponse est oui», a déclaré Tom Brady dans une émission qu’il anime avec son coéquipier aux Buccaneers, Rob Gronkowski.

Tant que ses jambes et sa tête suivent, Tom Brady va donc continuer à jouer au football. «Je saurai quand il sera temps d’arrêter. Si je ne suis pas un quarterback qui joue pour le titre, alors je ne jouerai plus. Si je suis un handicap pour une équipe, pas question de continuer. Si je pense que je peux gagner le championnat, alors je jouerai», a conclu Brady, qu’on pourrait donc voir en action sur les terrains de NFL jusqu’en 2027.

Comme Jaromir Jagr

S’il cherche de l’inspiration, Tom Brady pourra toujours jeter un œil sur le championnat tchèque de hockey sur glace, où évolue un certain Jaromir Jagr. L’attaquant tchèque, champion du monde, champion olympique et deuxième meilleur compteur de tous les temps en NHL, joue actuellement sa… 34e saison chez les professionnels. Jagr évolue à Kladno (2e division), club dont il est également propriétaire, et va fêter ses 50 ans en février prochain.

(L'essentiel/Sport-Center)