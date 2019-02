Il chute et heurte le bord de la patinoire avec la tête

Le Suisse Mirco Müller (23 ans) a semé l'effroi dans le Prudential Center de Newark, lors du match de NHL entre les New Jersey Devils et les Calgary Flames (1-2) qui s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de la troisième période, alors qu'il était à la lutte avec Michael Frolik pour tenter de récupérer une rondelle derrière le filet de MacKenzie Blackwood, le défenseur des Devils a trébuché et heurté le bord de la patinoire la tête la première.

Pendant de longues minutes, Müller est demeuré immobile sur la glace. Il a été pris en charge par les médecins des deux équipes qui l'ont manipulé avec précaution et évacué sur une civière sous les yeux d'un public inquiet, longtemps muet avant d'entonner le nom du joueur. Alors qu'il était acheminé aux vestiaires, le Suisse a cependant eu un geste rassurant. Il a levé son bras droit et pointé le pouce en direction du plafond pour signifier qu'il avait retrouvé ses esprits et qu'il avait retrouvé des sensations dans ses membres.

Hoping for the best for Mirco Mueller. A scary scene, but him giving the thumbs up upon chants from the fans... a great sign! pic.twitter.com/RdjX2ZFxuK– Erika Wachter (@ErikaWachter) 28 février 2019

Selon la journaliste Amanda Stein, Mirco Müller a été capable de s'asseoir dans les vestiaires. Puis a été conduit en ambulance à l'Hôpital universitaire de Newark, afin de passer des examens. Kevin Rooney, le coéquipier de Müller, était encore bouleversé après le match: «C'était vraiment effrayant. Je n'avais encore jamais vu une patinoire aussi silencieuse. Cette peur, on l'a également vue sur le visage des joueurs des Flames».

L'attaquant adverse impliqué dans la chute n'a commis aucune faute. Il n'a d'ailleurs pas été sanctionné par les arbitres.

As he was taken off in a stretcher, @muellermirco gave the crowd a thumbs up. Your brotherhood is behind you, Mirco. pic.twitter.com/D2yh2HyOG8– New Jersey Devils (@NJDevils) 28 février 2019

"Our thoughts are with him."Mark Giordano on Mirco Mueller's accident and this evening's game in New Jersey. pic.twitter.com/bpfF8E3Ez6– Calgary Flames (@NHLFlames) 28 février 2019

(L'essentiel/Sport-Center)