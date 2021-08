Dylan Pereira a très bien figuré aux 24h du Mans

Au départ des 24Heures du Mans sur l'Aston Martin de la formation TF Sport, le Luxembourgeois Dylan Pereira a très bien figuré samedi et dimanche pour sa première participation à cette course mythique du sport automobile, durant laquelle les pilotes de chaque équipe se relaient pendant 24 heures. Les bonnes prestations du Luxembourgeois ont grandement contribué à offrir à son équipe la 2e place de la catégorie GTE AM (qui regroupe deux pilotes professionnels et un pilote amateur), derrière la Ferrari d'AF Corse.

«Je peux être satisfait de ma course, a expliqué Dylan Pereira dont l'équipe se classe 26e du classement général. La vitesse était là, j'ai bien géré le trafic et je n'ai pas eu de problème pendant la nuit.»

Malchanceuse en 2017, 2019 et 2020, la Toyota N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez a fini par remporter la course, en dépit d'inquiétudes dans les dernières heures. Avec elle, la marque japonaise s'offre sa quatrième victoire dans la classique mancelle, la quatrième consécutive depuis 2018.

(ng/L'essentiel/afp)