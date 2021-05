Vainqueur du GP d'Italie, Fabio Quartararo a rendu un hommage émouvant au pilote de Moto3 Jason Dupasquier, décédé dimanche.

«J'ai gagné une course mais j'ai perdu un ami, a-t-il souligné. À chaque fois que je passais dans le virage N°9, celui où Jason nous a quittés, je pensais à lui. Cette course, c'est la sienne». La ligne d'arrivée franchie, le Français a pointé sur son casque le nom et le numéro du pilote suisse. «Ça a été une journée étrange, avec beaucoup d'émotions avant même de commencer la course», a-t-il confié.

La nouvelle du décès de Jason Dupasquier est tombée deux heures avant le début de la course. Un vibrant hommage lui a été rendu avant le départ des courses.

(L'essentiel)