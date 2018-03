LeBron James à nouveau décisif pour Cleveland

Après un roadtrip mitigé, les Cavaliers se sont rassurés à domicile. Ils avaient par ailleurs bien besoin de cette victoire, alors que plus tôt lundi, leur entraineur Tyronn Lue, avait annoncé qu'il faisait un break jusqu'à la fin de la saison en raison de problèmes de santé. Lundi marquait également pour Cleveland, 3e de la Conférence Est, le retour de Kevin Love, absent depuis le 30 janvier en raison d'une blessure. Pour son comeback sur le parquet, Love a inscrit 18 points et pris 7 rebonds.

Résultats de lundi



San Antonio - Golden State 89 - 75

Brooklyn - Memphis 118 - 115

Miami - Denver 149 - 141 a.p.

New York - Chicago 110 - 92

Cleveland - Milwaukee 124 - 117

Indiana - LA Lakers 110 - 100

Philadelphie - Charlotte 108 - 94

Sacramento - Detroit 90 - 106

Mais comme à l'accoutumée, c'est une nouvelle fois, LeBron James qui a été décisif, inscrivant 40 points, prenant 12 rebonds et réalisant 10 passes décisives, pour un 16e triple-double cette saison et le 71e de sa carrière. Cleveland remporte ainsi sa troisième victoire en quatre matches. A l'Ouest, les San Antonio Spurs peuvent eux aussi respirer un peu mieux. Après un match compliqué, leur victoire sur Golden State leur permet de remonter à la cinquième place, avec trois victoires d'avance sur les Los Angeles Clippers et les Nuggets de Denver, tous deux défaits lundi soir.

LaMarcus Aldridge a inscrit 33 points, dont 19 dans le quatrième quart temps, et pris 12 rebonds, face à des Warriors décimés par les blessures, avec notamment Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant absents. Patty Mills a pour sa part ajouté 12 points et Danny Green 11 pour permettre aux Spurs de remporter leur quatrième succès de rang.

(L'essentiel/afp)