Les Lakers ratent encore les play-​​offs

Pour la cinquième année consécutive, la saison des Lakers prendra fin dès avril. La deuxième franchise la plus titrée de l'histoire n'a plus participé à la phase finale du Championnat NBA depuis 2013. Avant le début de cette disette, la franchise au célèbre maillot jaune n'avait manqué les play-offs qu'à cinq reprises en 65 saisons! Sous la conduite de leur jeune entraîneur Luke Walton, les Lakers ont redressé la tête grâce aux talents de Julius Randle, Kyle Kuzma et Lonzo Ball : ils sont 11e de la conférence Ouest (32 v-41 d) et peuvent réaliser leur meilleure saison depuis 2013.

NBA - Les résultats de lundi



Charlotte - New York 137 - 128 (a.p.)

Detroit - LA Lakers 112 - 106

Philadelphie - Denver 123 - 104

Minnesota - Memphis 93 - 101

Phoenix - Boston 94 - 102

Mais c'est encore insuffisant : "On est à nouveau compétitif, on peut viser des victoires, c'est tout ce qu'on demande à cette équipe", a insisté Walton. L'intersaison devrait être intéressante pour les Lakers qui, pour attirer cet été une superstar, idéalement LeBron James, ont rajeuni leur effectif et se sont séparés des salaires les plus importants. La rencontre entre Détroit et les Lakers avait débuté par une minute de silence en mémoire de Zeke Upshaw, joueur de l'équipe réserve de Détroit, décédé lundi à l'âge de 26 ans, deux jours après avoir été victime d'un malaise au cours d'un match de G League, le Championnat de développement de la NBA.

Batum de retour

À Philadelphie, le grand espoir Markelle Fultz, premier choix de la Draft 2017, a eu le droit à une standing ovation pour son premier match NBA depuis octobre. Fultz, 19 ans, avait participé en octobre aux quatre premiers matches des Sixers, avant de se blesser à une épaule et de manquer les 68 matches suivants de son équipe. L'arrière-meneur (19 ans) a fini la rencontre avec 10 points (5 sur 13 au tir) et huit passes décisives en 14 minutes lors de la victoire des Sixers face à Denver (123-104). Philadelphie, qualifié depuis dimanche pour les play-offs pour la première fois depuis 2012, a consolidé sa 4e place au classement de la conférence Est (43 v-30d). Denver a de son côté réalisé une mauvaise opération : avec cette 34e défaite de la saison, les Nuggets comptent désormais deux victoires de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs, occupée par Utah (42 v-32 d). Boston, privé de son meneur Kyrie Irving encore au moins trois semaines, a aligné une quatrième victoire de suite 102 à 94 à Phoenix avec 23 points de Jayson Tatum (20 ans).

Les Celtics sont 2e de la conférence Est (51 v-23 d), à trois victoires du leader Toronto (54 v-20 d). Côté français, Batum a rejoué après dix jours de pause lors de la victoire des Hornets (137-128 a.p.) face aux New Yorks Knicks. Batum, en délicatesse avec un tendon d'Achille, avait manqué les quatre dernières rencontres de son équipe. Il a inscrit neuf points, capté trois rebonds et réussi quatre passes décisives en 24 minutes de présence sur le parquet. Les Hornets ont signé leur quatrième victoire consécutive, mais n'ont quasiment plus aucune chance de participer aux play-offs (10e, 34 v-41 d). Batum a croisé le fer avec son jeune compatriote Frank Ntilikina : le "rookie" français des Knicks a marqué 12 points (6 sur 10 au tir) et distillé trois passes décisives en 18 minutes.



