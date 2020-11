Hamilton demande de l’aide à… Serena Williams

Au moment de la distribution des sports, quand il était petit, Lewis Hamilton était au bon endroit. Il a reçu Formule 1…. et non pas tennis. Pas certain que sur un court il aurait été sept fois champion du monde. Conscient de ses limites raquette en main, il préfère en rire, surtout lorsque c’est son papa qui lui donne la leçon.

«Mon père et moi, nous ne sommes pas très bons au tennis, mais nous essayons de nous améliorer. J’utilise toujours un slice pour le battre et il tombe toujours dans le panneau. Il m’a finalement eu aujourd’hui. Les gens me demandent, comment allez-vous fêter ça? Nous avons une vie à fêter, et je vais fêter ça en passant du temps avec ma famille». Voilà le message de Lewis Hamilton qui a accompagné la publication de sa vidéo sur Twitter.

Sur Instagram, il a même ponctué son texte par: @serenawilliams HELP! ????

La joueuse américaine lui a répondu: «A mourir de rire!!!!!!»

La n°3 mondiale de tennis, Naomi Osaka, y est aussi allée de son petit commentaire: «Tu dois commencer à t’entraîner, tu ne peux pas laisser ton père te tuer comme ça».

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)