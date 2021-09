Les confidences inédites de Corinna Schumacher

«Michael est là. Il est différent, mais il est là». Dans un documentaire Netflix consacré à la vie de Michael Schumacher, prévu le 15 septembre, sa femme Corinna s'est confiée pour la première fois sur l'état de santé de l'ancien pilote automobile.

« Je n'ai jamais accusé Dieu pour ce qu'il s'est passé, explique-t-elle. C'était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n'importe qui. Bien sûr, il me manque tous les jours. Mais je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde». Corinna Schumacher ajoute que son mari suit des traitements et que ses proches font tout pour améliorer son état. «Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael», conclut-t-elle.

Pour mémoire, le septuple champion du monde de Formule 1 (52 ans), victime d'un grave accident de ski à Méribel en 2013, est dans un état de santé gardé secret depuis. Télé Loisirs regrette que le documentaire sur Netflix (voir bande-annonce ci-dessous) ne donne aucune véritable nouvelle à ce sujet, malgré des témoignages émouvants de sa femme et de ses proches.

(L'essentiel)