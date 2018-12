Un joueur NFL viré pour avoir frappé une femme

C'est ce qu'on appelle une descente aux enfers méritée. Il y a une semaine, «TMZ» avait sorti une vidéo datant de plusieurs mois, où l'on voyait celui qui avait parcouru le plus de yards ballon en mains de la Ligue pousser une femme au sol et la frapper. Dans la foulée, deux autres sombres affaires sont sorties et le joueur de 23 ans a été viré par son équipe, en attendant la fin de l'enquête de la Ligue.

Les Chiefs ne sont pas les seuls à avoir fait place nette et effacé ce qui concerne le joueur star. Le jeu Madden a également très vite et complètement retiré son avatar de la mise à jour de son opus 2019. Si vous aviez le running-back dans votre «Ultimate Team», il a tout simplement été remplacé par une ombre anonyme aux statistiques similaires.

Hunt, dont la durée de la suspension de la part de la NFL n'est pas encore connue, a décidé de réagir. Il a avoué ses fautes, toujours sur «TMZ», et décidé de suivre une thérapie pour trouver une solution à ses problèmes récurrents avec l'alcool et ses réactions épidermiques...

A EA Sports removeu Kareem Hunt do Madden!!! pic.twitter.com/CyWWpqi8y2— André Morais #WeAreMadden (@andre_morais10) 4 décembre 2018

(L'essentiel/Sport-Center)