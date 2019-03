Aveugle, il boucle un semi-​​marathon avec ses chiens

C'est la belle histoire du marathon de New-York, une leçon d’abnégation également. Thomas Panek, 48 ans, est devenu le premier aveugle à terminer un semi-marathon (21 km) avec l'aide de ses trois chiens, Westley, Waffle et Gus. Une sacrée performance, puisque la petite équipe a bouclé l'épreuve en 2 heures, 20 minutes et 51 secondes.

Les trois animaux se sont relayés pour assister Thomas, qui a perdu la vue il y a une vingtaine d'années. Féru de course depuis toujours, l'Américain a refusé de laisser le sort le priver de sa passion. Faisant d'abord appel à des guides, il a franchi une nouvelle étape le week-end dernier en confiant son assistance à ses équipiers de toujours.

Heureux comme jamais sur la ligne d'arrivée, le sportif a bien évidemment félicité ses compagnons, sans qui la folle aventure n'aurait jamais abouti. «Cela n'a jamais eu aucun sens pour moi de laisser mes chiens guides à la maison, alors que je m'apprêtais à courir. Ils aiment se promener et moi aussi, alors j'ai cessé de me plier aux normes et j'ai commencé à les emmener avec moi en me disant "pourquoi pas"», a-t-il réagi.

Thomas Panek just became the 1st blind person to run the New York City Half Marathon led completely by guide dogs pic.twitter.com/FSpgvg0mWp — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 18 mars 2019

(th/L'essentiel)