Curry enchaîne avec 30 points contre les Celtics

Après avoir battu le record de Ray Allen, et ses 2 973 tirs réussis derrière l'arc, Curry affrontait l'ancienne équipe d'Allen, à la Boston Garden Arena. Curry réussissait ses deux premiers tirs du match, donnant aux Warriors une avance de 11 points après seulement quatre minutes de jeu.

«Nous sortons de montagnes russes émotionnelles... Beaucoup de choses se sont passées ces jours-ci en championnat», a déclaré après la rencontre Curry, qui a réussi en tout cinq tirs à trois points, faisant référence à son record battu mardi soir, lors de la victoire face aux New York Knicks (105-96), dans la mythique salle du Madison Square Garden et au nombre croissant de cas de Covid-19 en NBA. «Vous savez, on essaie de ne pas se laisser distraire par toutes les choses qui se passent en dehors du vestiaire», a-t-il ajouté.

Effectif décimé

Son coéquipier Andrew Wiggins a inscrit pour sa part 27 points, Andre Iguodala 12 et Draymond Green a réussi huit passes décisives pour les Warriors, qui ont gagné cinq de leurs dernières rencontres. Pour le coach de Golden State Steve Kerr, c'était la 400e victoire en huit saisons: «je suis tellement chanceux d'entraîner un groupe de gars aussi talentueux», a-t-il confié.

Du côté de Boston, c'est Jayson Tatum qui a brillé le plus, avec 27 points, huit rebonds et six passes décisives, mais pas assez pour faire gagner les Celtics, qui ont perdu quant à eux cinq de leurs sept derniers matches, et qui étaient privés d'Al Horford, Grant Williams, Jabari Parker, Juancho Hernangomez et Sam Hauser, tous soumis au protocole sanitaire anti-Covid.

(L'essentiel/AFP)