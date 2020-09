Gasly fait gagner 167 000 fois sa mise à un parieur

La première victoire d’un pilote français dans un Grand Prix de F1 depuis 1996 a eu des conséquences inattendues. Vainqueur dimanche à Monza, Pierre Gasly a non seulement honoré la France entière et détrôné Oliver Panis en tant que dernier vainqueur français d’un GP, mais il a aussi rendu un parieur finlandais particulièrement heureux, comme le rapporte le site Iltalehti.fi.

L’heureux joueur avait effet misé, pour 20 centimes seulement, sur la combinaison Gasly, Sainz et Stroll sur le podium. Ce pari fou, même si le risque était minime, a finalement été payant: l’habitant de Tampere a, contre toute attente, remporté la somme de 33 398 euros exactement, soit plus de 167 000 fois sa mise de départ!

Le plus important gain depuis 10 ans

«C'est tout à fait exceptionnel. C’est la plus grande cote et le plus grand gain de ces dix dernières années», a déclaré Miikka Nurmi, responsable du site de paris en ligne Veikkaus, là où la mise à été enregistrée. Un pari d’autant plus audacieux que les trois pilotes cumulaient, avant la course de dimanche, seulement trois podiums à eux trois.

Toujours selon Iltalehti.fi, trois parieurs avaient raflé la mise en choisissant le bon trio de tête (Ricciardo, Bottas et Stroll) lors du GP d’Azerbaïdjan en 2017. Mais les heureux gagnants, qui avaient également misé 20 centimes, n’avaient alors gagné «que» 12 600 euros chacun.

La prochaine course de la saison aura lieu ce dimanche 13 septembre sur le circuit du Mugello, toujours en Italie.

(L'essentiel)