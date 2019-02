Douze russes suspendus pour dopage

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé vendredi la suspension de douze athlètes russes pour dopage. Ces interdictions de concourir couvrent des périodes allant de 2 à 8 ans et peuvent être rétroactives. La Fédération russe d'athlétisme était jugée en première instance, par conséquent les décisions peuvent faire l'objet d'une recours devant la division d'appel du TAS, dans un délai de 21 jours, a précisé le tribunal dans son communiqué.

Les athlètes russes ont été épinglés sur la base des révélations du rapport McLaren sur un système de dopage d’État en Russie, laquelle a été suspendue par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) depuis novembre 2015, a rappelé le TAS.

Sanctions rétroactives

Ukhov, champion olympique de saut en hauteur en 2012, est suspendu pour 4 ans à compter du 1er février 2019. Tous ses résultats sont annulés rétroactivement du 16 juillet 2012 au 31 juillet 2015, ce qui le prive de son titre olympique. Shkolina, championne du monde 2013 de la hauteur, écope également d'une suspension de 4 ans qui débute le 1er février 2019. Tous ses résultats entre le 16 juillet 2012 et le 28 juillet 2015, dont son titre de championne du monde, sont annulés.

Les suspensions les plus lourdes, d'une durée de 8 ans, ont été prononcées à l'encontre de deux lanceuses de marteau, Gulfiya Agafonova Khanafeeva et Tatyana Lysenko Beloborodva, suspensions qui courent respectivement de façon rétroactive à partir de janvier 2017 et juillet 2016.

(L'essentiel/afp)