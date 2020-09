Énorme crash au Grand Prix de Toscane

Le Grand Prix de Formule 1 de Toscane a été stoppé après qu’un accident impliquant quatre voitures se soit produit alors même que le safety car, qui était entré au premier tour, s’apprêtait à quitter la piste. Le Français Pierre Gasly, vainqueur surprise du Grand Prix de Monza il y a une semaine a été poussé à l’abandon dès le 1er tour. Parti en 16e position sur la grille, le Normand, qui a touché l’arrière d’une Alfa Romeo, visiblement celle de Kimi Raikkonen, s’est ensuite retrouvé pris dans un accident impliquant plusieurs monoplaces, dont la Red Bull de Max Verstappen, contraint à l’abandon, et la Ferrari de Sebastian Vettel, qui a dû passer par les stands pour changer d’aileron avant.

«J’étais entre Grosjean et Giovinazzi et je n’ai rien pu faire. C’est vraiment décevant. Les essais se sont bien passés. On a raté notre qualification mais on savait pourquoi. On pensait pouvoir remonter. J’étais confiant pour remonter, je suis vraiment déçu.» Impliqué lui aussi dans cet accident, le Français Romain Grosjean a réussi à s’extirper et à repartir du bac à graviers, alors que l’ensemble du peloton des monoplaces était neutralisé derrière la Safety car.

Six tous plus tard, la voiture a libéré les bolides. Mais à ce moment-là, sur la ligne droite de départ et alors que tout le monde était en pleine accélération, un accident spectaculaire s’est produit.

Ce deuxième accrochage, en plein milieu du «pack» de voitures, a impliqué Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen et Nicholas Latifi. Et il a cette fois conduit les directeurs de course à interrompre la course. Celle-ci est repartie une demi heure plus tard.

