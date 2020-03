Elle n’a pas toujours brillé, souvent cachée dans les nuages, mais Alex Verschaeren, 31 ans, a toujours cru en son étoile. Depuis ce jour où, enfant, sa mère l’a vu expédier avec une précision d’orfèvre des balles de golf… avec une batte de baseball. «Ma mère aimait ce sport que ma grand-mère pratiquait et elle a compris que c’était mon truc».

Cela tombe bien, né à Vancouver d’une mère canadienne et d’un père belge et arrivé à trois ans au Luxembourg, Alex vit à 300 m du Golf et Country club Christnach. Il y débute sous l’œil d’un pro, Douglas McLean et le golf devient sa vie. «A l’école primaire on devait faire un exposé sur ce qu’on voulait devenir. J’ai dit golfeur pro. Tout le monde a rigolé» , se souvient-il.

Champion de Belgique à 16 ans, Alex a choisi la nationalité luxembourgeoise en 2009 et a fait du golf sa priorité, contre vents et marées. «Pour mon père il fallait aller à l’université, mais moi je voulais avant tout m’entraîner».

« En 2016, j’ai voulu tout arrêter »

Sa force il la puise dans l’adversité. «J’ai toujours été l’outsider qui venait d’un petit club moins riche que les grands du pays». Entré dans la section des sportifs d’élite de l’armée, il se bat mais manque de structures et de discipline, souvent seul, entre une mère repartie vivre au Canada et un père très pris par son travail.

«En 2016, j’ai voulu tout arrêter ». Alex fait alors un break et repart de plus belle. « J’ai rencontré ma compagne Julia, qui est aussi devenue mon caddie. Elle a cru en moi». Ce soutien de tous les instants lui a permis de devenir en octobre dernier, l’unique golfeur pro luxembourgeois sur le circuit. Depuis, le résident de Larochette découvre la 3e division européenne (ALPS Tour, Pro Golf Tour) et rêve des JO 2024 à Paris.

Mais sa vie est loin des clichés, des strass et des paillettes. «Je n’ai jamais été riche. Ma famille non plus. Ma compagne et nos proches nous aident et je me suis endetté ». Alors il se loge en Airbnb sur les tournois, limite ses frais et a même lancé une campagne de financement participatif pour trouver des sponsors. « Une saison coûte 80 000 euros. Ce n’est pas facile. Mais je ne m’arrête pas là dessus. Je suis un homme libre je veux rendre l’impossible possible ».

(Nicolas Martin/L'essentiel)