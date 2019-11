Accusée de tricher, Ferrari répond à Verstappen

Mattia Binotto, patron de l'équipe Ferrari en F1, n'a pas apprécié les commentaires faits par Max Verstappen. Pour rappel, après la course qui l'a vu grimper sur la 3e marche du podium à Austin, et alors que les Ferrari étaient privées de top 3, le pilote néerlandais avait déclaré: «Pour moi ce n'est pas étrange. Vous pouvez vous-même remplir les blancs... Voilà ce qui arrive quand on arrête de tricher, bien sûr», avait lâché Vertappen au micro de la TV néerlandaise, faisant référence à une directive envoyée par la Fédération internationale (FIA) à toutes les équipes concernant l'essence injectée dans les moteurs. Ferrari était soupçonnée de contourner le débitmètre relevant ces valeurs.

«J'ai entendu et lu de nombreuses choses ce week-end concernant une directive technique et l'impact que ça aurait sur nos voitures, a réagi Mattia Binotto. J'ai entendu des propos à la fin de course qui sont à mon sens très décevants, étant donné que nous étions la veille très proches de la pole comme ce fut le cas lors de la dernière course. Quant à Charles (NDLR: Leclerc), il aurait certainement pu également se battre pour la pole sans ses soucis moteur (fuite d'huile) lors des essais libres», a souligné l'Italien. Le directeur de l'écurie au cheval cabré a estimé que ses voitures avaient connu un problème de tenue en virage plutôt qu'une baisse de puissance moteur, lors de la course, dimanche, à Austin.

«Ces accusations sont mauvaises pour la F1»

«Ces accusations sont mauvaises pour la F1. Ce n'est pas bon pour la discipline et je pense que tout le monde devrait être un peu plus prudent», a lancé Binotto. Pour sa part, le pilote monégasque de la Scuderia, Charles Leclerc, s'est offusqué. «C'est une blague, non? Pour être honnête, il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il n'est pas chez Ferrari. Nous savons exactement ce que nous faisons. Je ne sais même pas pourquoi il l'ouvre sur ce sujet. Il ne sait rien de nous».

Jos Verstappen, ancien pilote de F1 et père de Max, a pour sa part défendu son fils en admettant tout de même qu'il n'avait pas agi de la meilleure des manières vis-à-vis de Ferrari. «On peut comprendre le sentiment de Max. Je crois que nous savons tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne peut pas le dire ainsi, a-t-il répondu à «Ziggo Sport». On ne peut jamais vraiment savoir ce qui s'est exactement passé, mais d'après les données on peut voir qu'ils (NDLR: Ferrari) étaient soudain bien moins rapides. Mais on ne peut pas vraiment prouver qu'ils ont triché».

Max Verstappen, qui avait récemment émis la possibilité de piloter un jour une Ferrari, risque bien de devoir mettre une croix pour longtemps sur cette idée.

(L'essentiel)