Il gagne le match à la dernière seconde

Déjà embarqués dans une saison galère et coincés à la dernière place du classement dans la conférence Ouest, les Phoenix Suns ont connu une nouvelle désillusion avec une défaite cruelle à San Antonio (126-124). La faute à Rudy Gay qui a inscrit un splendide shoot au buzzer, alors que le score était de 124-124. L’ailier a réussi a trouver sa position avant de dégainer un tir imparable, provoquant l'explosion de joie de toute la salle... et de ses coéquipiers.

Les résultats de la nuit



LA Lakers - Philadelphie 105 - 121



San Antonio - Phoenix 126 - 124



Brooklyn - Chicago 122 - 117



Houston - La Nouvelle-Orléans 116 - 121



Cleveland - Washington 116 - 113



Detroit - Milwaukee 105 - 115



Orlando - Oklahoma City 117 - 126

Un seul a fait la fine bouche, l'entraîneur des Spurs en personne: «Nous leurs avons manqué de respect, à eux (NDLR: les Suns) et au jeu. Notre performance a été pathétique et Phoenix s'est fait voler» la victoire, a fulminé Greg Popovich.

Les Pelicans musèlent Harden

Dans les autres rencontres, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont su museler suffisamment James Harden (37 points, mais 6 en deuxième mi-temps) pour dominer les Houston Rockets (121-116) malgré les tensions internes nées de la volonté de départ de leur star Anthony Davis, et les blessures.

Lundi, Davis a publiquement clamé qu'il voulait être échangé d'ici au 7 février, terme de la fenêtre des transferts. Mardi, en début de journée, la NBA l'a condamné à une amende de 50 000 dollars pour avoir tenu ces propos. Et en soirée, les Pelicans se sont présentés sur le parquet des Rockets sans cinq de leurs six meilleurs marqueurs, absents pour cause de blessure.

George et Antetokounmpo toujours au top

Le leader de la conférence Est Milwaukee (36 v-13 d) a conforté sa place en s'imposant à Detroit (115-105) grâce notamment à Giannis Antetokounmpo, candidat au titre de MVP (meilleur joueur de la saison régulière), qui a marqué 21 points et pris 11 rebonds.

À Orlando, Paul George a frappé d'entrée et l'Allemand Dennis Schroder a pris le relais pour mener Oklahoma City à la victoire (126-117). George a ainsi marqué 31 de ses 37 points avant la pause, tandis que Schroder en a inscrit 21 dont 18, dans le seul dernier quart-temps.

(th/afp/L'essentiel)