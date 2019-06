Forget «comprend la frustration» de la WTA

«Nous comprenons la frustration de la WTA qui a eu l'impression que nous avons en quelque sorte dévalorisé ces demi-finales», a expliqué Guy Forget. Traditionnellement jouées le jeudi après-midi sur le court Philippe-Chatrier, les demi-finales du tableau féminin avaient été reportées à vendredi, en raison de la pluie tombée sans discontinuer mercredi sur Roland-Garros, et programmées sur les courts Suzanne Lenglen et Simonne-Mathieu.

La WTA, l'organisation qui régit le tennis féminin professionnel, avait sèchement critiqué ce choix, qualifié de «honte» par l'ex No 1 mondiale Amélie Mauresmo. «Nous pensons que les courts Lenglen et Mathieu n'étaient pas un déclassement, a estimé Guy Forget. Compte-tenu des éléments dont nous disposions, de l'urgence et des conditions climatiques qui arrivaient, qui étaient assez instables, nous avions estimé que ce choix-là était le meilleur possible. Ce sont des décisions délicates».

Vendredi, la seconde demi-finale messieurs entre Dominic Thiem et Novak Djokovic n'avait pas été à son terme en raison des conditions météorologiques. La Britannique Johanna Konta, battue vendredi par la Tchèque Marketa Vondrousova sur le court Simonne-Mathieu, n'avait pas caché sa surprise d'avoir disputé sa demi-finale sur ce court. A la question de savoir si elle avait eu le sentiment d'avoir disputé une demi-finale de Grand Chelem, elle avait répondu: «en terme d'enceinte, probablement pas». «Beaucoup de gens qui ont commenté ces décisions n'ont pas tous les éléments en main», a assuré Guy Forget.

